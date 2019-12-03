Осенне-весенние поправки

Минфин отложил внесение в Госдуму осеннего оптимизационного пакета поправок к закону о госзакупках — его обсуждение еще продолжается. Наряду с обещанным сокращением способов закупок и введением универсальной предквалификации для поставщиков и жалобщиков Минфин допускает введение для банков ответственности за нарушения при работе с госзаказом, однако этот вопрос требует согласования с Банком России. Не удалось пока Минфину, ФАС и казначейству достичь единства в вопросе об электронных магазинах для недорогих госзакупок — Минфин предлагает передать их регулирование в регионы, а ФАС настаивает на централизации как принципов их организации, так и контроля.

Минфин не успевает внести в осеннюю сессию второй оптимизационный пакет поправок к ФЗ-44 о госзакупках: ведомство рассчитывает в течение двух недель направить документ на согласование в правительство. В Госдуму же проект поступит не ранее февраля 2020 года, сообщил вчера замминистра финансов Алексей Лавров на круглом столе по совершенствованию закона о госзакупках в Совфеде. Напомним, реформу закупочной деятельности планировалось проводить в два этапа: принятый весной пакет поправок предусматривал «быстрые изменения» и должен был помочь реализации нацпроектов — в частности, за счет сокращения сроков контрактации и упрощения закупок строительных работ. Второй же пакет предусматривал более сложные изменения и планировался к внесению в середине ноября 2019 года (см. “Ъ” от 4 апреля).

Как рассказали “Ъ” в Минфине, разработка итогового текста до сих пор продолжается — хотя основной его текст готов, в нем еще предстоит учесть предложения парламентских слушаний и дополнительные поручения, новые поправки могут быть внесены в законопроект и ко второму чтению, отметил Алексей Лавров.

Документ сохранил положения о введении электронного документооборота на всех стадиях закупки, включая исполнение контракта, идею унификации требований к заявкам и сокращения способов закупок с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок). Одновременно Минфин предлагает повысить ценовой порог по запросу котировок с 500 тыс. руб. до 3 млн руб.

Для защиты заказчиков от срыва закупок предлагается ввести универсальную предквалификацию (наличие опыта исполнения госконтракта) при закупках дороже 20 млн руб.

Похожий механизм предложен и для защиты от «профессиональных жалобщиков», как их называют в ФАС: до подачи ценовых предложений жаловаться смогут поставщики с опытом. Ужесточение ждет и банки — их регуляторы намерены включить в число субъектов контрактной системы, чтобы сделать их ответственными перед участниками закупки за несвоевременное блокирование денежных средств на спецсчетах. Впрочем, этот вопрос потребует дополнительного согласования с Банком России, сообщил Алексей Лавров.

Регулирование «электронных магазинов» (инструмент для «малых» закупок — до 100–400 тыс. руб. в зависимости от номенклатуры) Минфин предлагает передать регионам, не формализуя понятие в ФЗ-44. В казначействе в целом поддерживают такой подход, отмечая, что необходим и «переход от электронных аукционов на закупки из каталога с участием действующих электронных площадок». В ФАС же назвали «странной» передачу в регионы регулирования без введения единых требований — сама служба хочет создать центры контроля работы электронных магазинов, но пока поддержки не нашла.

Отметим, что Минфин не поддержал и инициативы Минпромторга (см. “Ъ” от 12 ноября) по введению квот для российской продукции в госзаказе, предложив ведомству использовать существующие механизмы импортозамещения («третий лишний» и преференции). Господин Лавров рекомендовал Минпромторгу внести товары в каталог и запретить указывать дополнительные характеристики — реализация принципа «третий лишний» решит «все проблемы, о которых говорит Минпромторг и Минэкономики, без всяких квот», добавил он.

Диана Галиева