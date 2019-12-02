На охрану дома для депутатов Госсовета Татарстана из бюджета потратят 1,4 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер на оказание услуг по охране шестиэтажного дома, где будут временно проживать депутаты Госсовета Татарстана. Начальная цена контракта составляет 1,4 млн руб. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Согласно техзаданию, речь идет о доме на улице Жуковского, 24 в Казани. Площадь охраняемого объекта превышает 6,3 тыс. кв.м. Победителю тендера предстоит обеспечить внутриобъектовой и пропускной режим на объекте, а также его охрану и охрану имущества. Сам дом оборудован автоматическими системами пожарной сигнализации, тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения. Пост охраны находится внутри здания на первом этаже возле центрального входа в здание.

Услуги по охране дома для депутатов Госсовета Татарстана необходимо оказывать с 1 января по 31 декабря 2020 года.

"Ъ-Казань"