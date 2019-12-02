В Таганроге секретаря юридической консультации подозревают в мошенничестве на 900 тыс. рублей

Секретаря таганрогского филиала № 3 Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, подозреваемая убеждала клиентов филиала, что может помочь собрать весь необходимый пакет документов для регистрации права собственности на объекты недвижимости, оформления наследственных прав, межевания в БТИ. При этом она знала, что сделать этого не сможет, но брала за услугу деньги. Так она похитила в общей сложности 900 тыс. руб у 25 клиентов.

Дарья Голякова