ЦБ допускает снижение ипотечных ставок до 7–8% в среднесрочной перспективе

Снижение ипотечных ставок до уровня в 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В октябре 2019 года была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.

«Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7–8% (годовых.— “Ъ”) в среднесрочной перспективе, это вполне реально»,— сказала госпожа Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Ставка на рекорд».