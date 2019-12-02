«Жаир Болсонару говорит правду и только правду, и на этом основана его популярность» Глава администрации президента Бразилии — о реформах в стране и ситуации в Латинской Америке

Москву на прошлой неделе посетил глава гражданской администрации президента Бразилии, руководитель кабинета министров Оникс Лоренцони. Цель поездки — презентация программы привлечения иностранных инвестиций, запущенной президентом Жаиром Болсонару. Господин Лоренцони рассказал корреспонденту “Ъ” Павлу Тарасенко о реформах нынешнего правительства и о том, как воспринимать «политически некорректные» высказывания президента, а также заверил: Бразилии не стоит бояться беспорядков, подобных тем, которые охватили ряд других стран Латинской Америки.

— Придя к власти почти год назад, власти Бразилии начали отказываться от экономической политики, которую проводили предыдущие правительства левого толка. Что изменилось за прошедшее время?

— В первую очередь хочу сказать, что Россия и Бразилия — это две страны, которые имеют очень много общего. Нашим торговым отношениям больше ста лет. И экономики двух стран взаимодополняют друг друга.

В последнее время в Бразилии реализуется целый ряд реформ, подчас чрезвычайно радикальных. Благодаря им мы видим достаточно серьезные изменения в положительную сторону. В качестве примера хочу привести реформирование пенсионной системы: в результате изменений нынешнее и грядущие поколения могут быть спокойными за свое будущее. Кроме того, отмечу: когда мы пришли к власти (Жаир Болсонару стал президентом 1 января 2019 года.— “Ъ”), госдолг Бразилии составлял 140 млрд реалов (2,13 трлн руб.). Мы делаем все возможное, чтобы к концу этого года долг сократился до 80 млрд реалов. Кроме того, например, у нас было 40 министерств, а сейчас их 22.

Мы стремимся создать модель управления, которая ориентируется на лучшие мировые образцы. Сейчас мы предоставляем заинтересованным лицам целый ряд концессий, полностью открываем нашу экономику зарубежным инвесторам. В числе достижений — отказ от государственной монополии в ряде областей. Например, в этом году ушла в прошлое монополия на добычу газа. И мы знаем: российские игроки заинтересованы в том, чтобы инвестировать в это направление.

— Инвесторов из каких еще стран вы хотели бы видеть?

— Бразилия сегодня — это абсолютно другая страна по сравнению с той, что была прежде. Все, что мы делаем, направлено на укрепление доверия — как внутреннего, то есть к государственной политике нынешнего президента, так и внешнего — доверия со стороны других государств и зарубежных компаний. Цикл встреч, которые мы проводим по всему миру,— это один из шагов к этой цели. Мы были в Канаде, США, Китае, Южной Корее, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Японии, Испании, Италии, Великобритании. И сейчас, по пути в Берлин, приехали в Москву. Могу заверить: вера в Бразилию по всему миру восстанавливается.

— В списке вы упомянули Китай. Однако во время предвыборной кампании Жаир Болсонару критиковал Пекин. Например, утверждал, что китайцы не просто ведут бизнес в Бразилии, а «скупают страну». То есть теперь вы рады китайским бизнесменам и, например, готовы допустить их к приватизации госпредприятий?

— В первую очередь хочу отметить, что мы руководствуемся политикой невмешательства в дела других государств. Пример тому — наша программа приема беженцев из других стран вне зависимости от их политической ориентации. Эта программа, кстати, была одобрена ООН. Напомню, что Венесуэла пережила серьезную трагедию, которая могла затронуть и нас. И мы в рамках этой программы помогли большому количеству венесуэльских беженцев.

Мы руководствуемся в первую очередь принципом прагматизма — в том числе и в торговых взаимоотношениях. Буквально месяц назад президент Болсонару был в Китае с официальным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин принял его, состоялся очень серьезный деловой разговор. И расстались Болсонару и Си как старые друзья. Рукопожатия и объятия были в точности как между старыми друзьями. А еще Жаир Болсонару пригласил супругу председателя Си посетить Бразилию, и вскоре это произошло: она приехала на саммит БРИКС.

Мы отдаем себе отчет в том, что сейчас можем предложить крупнейший инвестиционный портфель, самые большие возможности для инвестиций в мире. Речь идет о портфеле, который оценивается в несколько миллиардов долларов. Имеются в виду самые разные сферы экономики — инфраструктура (в частности, порты и аэропорты), энергетика, нефтегазовая отрасль, здравоохранение, образование, высокие технологии (развитие сетей 5G) и так далее. Мы нуждаемся в хороших и надежных партнерах по всему миру, а Китай в число таких партнеров входит.

Например, это наш чрезвычайно надежный и нужный партнер в области сельского хозяйства. Китай покупает очень много сельскохозяйственной продукции, производимой в Бразилии. А ведь всем известно, что Бразилия — это один из ведущих производителей сельхозпродукции в мире. Для производства одного килограмма мяса мы затрачиваем минимум финансовых средств, причем делаем это при соблюдении всех принципов защиты окружающей среды.

— По поводу российско-бразильских отношений… 70% российского экспорта в страну приходится на минеральные удобрения. Как вы можете прокомментировать такой дисбаланс? Видите ли интерес российских инвесторов к другим сферам?

— Что касается этой ситуации, то просто нужно делать все, чтобы расширять наши связи. По поводу удобрений… Мы должны отдавать себе отчет в том, что российские удобрения, которые мы получаем,— отличного качества. У них прекрасная конкурентоспособная цена. Они чистые, то есть в составе нет тяжелых металлов. А это чрезвычайно важно для нас как для страны, которая производит сельхозпродукцию, отвечающую всем необходимым требованиям, в том числе по защите окружающей среды. Поэтому нам совсем необязательно искать новых поставщиков удобрений — их качество будет хуже, чем российских.

Конечно, мы организовали тур по всему миру, в том числе в Россию, чтобы расширить номенклатуру взаимной торговли. Мы готовы рассматривать различные предложения. Например, к нам идут поставки российского зерна. Мы готовы и дальше рассматривать подобные предложения. Партнерство нужно создавать, конструировать.

— В завершение политическая тема. По Латинской Америке прокатилась волна протестов и беспорядков. Видите ли вы что-то общее в причинах происходящего?

— Действительно, есть общие черты. В первую очередь это отсутствие доверия к правительству со стороны населения. При этом речь идет как о странах, где правительства имеют правую направленность (например, Чили), так и о тех, где руководят или руководили левые силы (Боливия и Аргентина).

— Недавно я был в Бразилии, и сложилось впечатление, что население в стране крайне поляризовано. Перед Бразилией стоит угроза протестов?

— Наш случай прямо противоположный. Речь идет о стране, в которой доверие населения к властям высоко. Наше правительство можно классифицировать как консервативно-либеральное. Некоторые называют его правым, и мы не боимся такой оценки. То, что мы наблюдаем в Бразилии в настоящий момент, отличается от ситуации в остальных латиноамериканских странах: у нас миллионы выходят на улицы, чтобы поддержать политику властей.

Хотел бы обратить внимание на такой аспект. Мы видим, что в настоящее время общественное мнение формируется зачастую не столько СМИ, сколько социальными сетями. Например, скажу о таких давно зарекомендовавших себя СМИ, как журнал Veja и газета Folha de S.Paulo, которые долгие годы были связаны с предыдущим левым правительством, Партией трудящихся. Veja в свое время выпускался тиражом 2 млн экземпляров, сейчас с трудом набирает 100 тыс. экземпляров. Ежедневный тираж Folha в прошлом достигал 1 млн экземпляров, сейчас цифра упала до 60 тыс. Мы видим, как СМИ, которые были связаны с Партией трудящихся, утрачивают доверие.

В свою очередь, правительство Жаира Болсонару смогло завоевать доверие избирателей, установило связь с населением. И в основе всего — правда, истина, которую наш президент не боится высказывать. Да, некоторые могут назвать определенные слова, которые произносятся, политически некорректными. Но я считаю, что это глупость. Президент говорит правду и только правду, и на этом основана его популярность и доверие к нему.

— То есть вы утверждаете, что в стране нет почвы для протестов?

— Оппозиция может вывести на митинг 10 тыс. человек. Но в ответ на улицы может выйти 1 млн тех, кто поддерживает наше правительство. Президент может быть спокоен.