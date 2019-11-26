Неоднозначная Латинская Америка

В ночь на понедельник в Латинской Америке «подвис» еще и Уругвай: сразу после второго тура президентских выборов имя победителя узнать не удалось. Голоса поделили кандидат от правящего левоцентристского «Широкого фронта» экс-мэр Монтевидео Даниэль Мартинес и сенатор-националист от партии «Бланко» Луис Лакалье Поу. Разрыв — 28,7 тыс. голосов в пользу правых. Но есть еще 35,2 тыс. неподсчитанных бюллетеней тех, кто голосовал не по месту регистрации. Окончательную цифру обещают назвать к четвергу-пятнице.

Погруженные в южноамериканские дела могут попытаться поймать меня на ангажированности: в феврале из рук Мартинеса я получил медаль почетного гостя Монтевидео. Но на то чинный Уругвай и опережает в «рейтинге демократии» журнала The Economist и США, и половину стран ЕС, что личные связи не мешают оценивать уругвайский политический процесс объективно. Итак, кто бы ни выиграл второй тур, противостояние будет идти в политической плоскости. А если даже уругвайцы и выйдут на улицы, то баррикад не предвидится. Кстати, одновременно с первым туром президентских выборов тут прошел референдум, на котором большинство отвергло предложение об учреждении подобия жандармерии. Она уругвайцам не нужна.

Как бы то ни было, но происходящее у соседей — в Чили, Боливии и Колумбии — со всей очевидностью показывает: Латинская Америка проснулась. Притом протесты в регионе имеют не только идеологические корни — хотя бы потому, что политика стран региона очень неоднозначна. В Боливии президент Эво Моралес строил что-то вроде общинного социализма, но в вопросах макроэкономики был, скорее, правым. В Аргентине ограничения на обмен валюты вводили как левая Кристина Киршнер, так и ее сменщик-неолиберал Маурисио Макри. В Бразилии президент Жаир Болсонару шел к власти под лозунгом восстановления исторических связей с Западом, но в итоге только что провел у себя саммит БРИКС, а в случае с соглашением о свободной торговле между МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) и ЕС столкнулся с тем, что ратификацию блокирует Франция, несогласная с взглядами Болсонару на экологические проблемы в Амазонии.

И здесь мы добрались до самого важного для России. В 2014 году именно «розовые» правительства Латинской Америки и Карибского бассейна предпочли воздержаться или вообще не голосовать по резолюции Генассамблеи ООН по Крыму (и это привело к «ничьей», когда число голосов против России сравнялось с числом тех, кто был за, воздержался или вообще не голосовал). С тех пор во внутренней политике стран региона проявляются все новые рефлексии, но ни одна страна так и не ввела против РФ санкции. Иными словами, и левыми, и правыми движет прагматизм.

Что до отдельно взятого Уругвая… Даже если правые все-таки вернут себе президентское кресло, левые наверняка удержат мэрию столицы. Так уже бывало: в свое время уходящий теперь президент Табаре Васкес был левым мэром Монтевидео, а национальное правительство возглавлял Лакалье-отец. Классика жанра: правые пригласили с визитом президента США Джорджа Буша. Тот прилетел и провел переговоры, но левый мэр столицы не стал ему вручать ключи от города. Впрочем, и правые националисты из партии «Бланко» прославились тем, что по их инициативе в 1940 году Уругвай стал первой страной континента, законодательно запретившей у себя иностранные военные базы.

Сергей Брилев, телеведущий, президент Института Беринга—Беллинсгаузена (Монтевидео)