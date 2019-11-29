29 ноября, пятница
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общественное телевидение России начало вещание региональных телеканалов в Черноземье

С 29 ноября Общественное телевидение России (ОТР) приступило к вещанию в цифровом качестве программ общедоступных региональных телеканалов в 68 субъектах, в том числе во всех регионах Черноземья. Об этом сообщили в ОТР.

Теперь жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей могут смотреть в первом цифровом мультиплексе новости и программы местных телеканалов, выигравших конкурс на обязательное распространение в своих субъектах. Местный контент будет доступен с 6:00 до 9:00, а также с 17:00 до 19:00.

Владимир Зоркий


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