Блиц-интервью

«Это наша совместная работа»

Игорь Катков, генеральный директор ООО «Силач-Лифт»:

Идея выйти на специфичный рынок производства подъемников для инвалидов у нас возникла в 2014 году, когда в Сочи проходили Олимпийские игры. Почти все автомобили иностранных паралимпийцев были оснащены подъемниками для маломобильных граждан, у нас такие устройства встречались редко. Мы с партнером стали изучать рынок и решили, что сможем организовать производство. Спустя два года начали выпускать автомобильные подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все комплектующие постепенно стали изготавливать сами, и с 2019 года 95–97% деталей делаются нашей компанией.

Основные покупатели — это социальные такси, организации министерства социальной политики, госструктуры. Коммерческие организации с нами сотрудничают редко, только иногда частные перевозчики покупают подъемники. У нас специфичный покупатель, технологически сложный продукт, и выйти на рынок нам во многом помогло правительство Нижегородской области. Нашу компанию представляли крупным предприятиям на выставках, оборудование демонстрировали первым лицам государства. Во многом такая поддержка помогала во время переговоров. Кроме того, мы проходили обучение при правительстве, нам объясняли, в каком направлении работать, как взаимодействовать с госструктурами, про систему закупок. Это была реальная помощь. Многие предприниматели ожидают, что все будут делать за них, но это совместная работа.

Знаю, что есть еще финансовые программы поддержки, но считаю, что деньги должен зарабатывать сам бизнесмен. Для нас намного важнее было получить информационную помощь.

«Молодым предпринимателям оказывают помощь»

Дмитрий Духан, генеральный директор EDCymbals:

Идея производить тарелки для ударных музыкальных инструментов появилась у моего партнера Алексея Егорова, в 2010 году он искал спонсора и нашел меня. Первое производство организовали в арендованном гараже, станки были самодельными и часто выходили из строя, заводы не хотели перестраивать оборудование для производства небольших партий необходимой нам бронзы. В 2016 году мы нашли возможность закупать сырье в Германии, но средств на покупку минимально необходимой партии бронзы не было, и мы обратились в Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области для получения займа. С агентством я сотрудничал по другим бизнес-проектам, и заем для EDCymbals тоже одобрили. На тот момент это была ощутимая поддержка для компании, а сейчас на наших тарелках играют музыканты «Элизиума», «7Б», FPG, 7000$, «Слот» и других групп.

Сотрудничество с агентством на этом не прекратилось, мы обращались за поддержкой, и нам выдали несколько займов в пределах 2–3 млн руб. На днях мы подали еще одну заявку на кредит. Об очередном предоставлении средств мы разговаривали на открытии центра «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка» с министром промышленности Максимом Черкасовым. Это здорово, что молодым предпринимателям оказывают консультативную помощь. Когда мы только начинали бизнес почти 10 лет назад, приходилось учиться на своих ошибках, сейчас нам было бы легче.

«Поддержка бизнеса заключается в прямом диалоге с предпринимателями»

Михаил Евстифеев, генеральный директор компании «Линсофт»:

Наша компания занимается разработкой инновационного программного обеспечения в области бережливого производства. Мы были резидентами нижегородского бизнес-инкубатора Clever и его выпускниками, поэтому давно знакомы с правительством Нижегородской области. Наш проект «Электронный инспектор» реализован по заявке областного министерства промышленности. В рамках программы повышения производительности труда «Эффективная губерния» нам поставили задачу сократить время на лицензирование алкогольной деятельности. Когда мы стали изучать, как устроена система, обнаружили, что предприниматель тратит много времени на подготовку документов и изучение законов. Появилась идея создать инструмент, который позволит понять нормы законов за 15-20 минут. Пилот программы использовали в министерстве: время, которое предприниматели и сотрудники ведомства тратили на работу с бумагами, сократилось вдвое, как и количество отказов в выдаче лицензий, потому что программа сняла около 80% всех возникающих вопросов. После этого сервис самопроверок распространился и на другие отрасли, его стали у нас заказывать и активно использовать.

Во многом поддержка бизнеса правительством заключается в том, чтобы напрямую общаться с предпринимателями. У правительства есть вопрос — мы предлагаем решение, в правительстве его поддерживают, помогают внедрять. В этом случае появляются действительно нужные проекты, которые затем начинают применяться в других сферах. Совместной работой мы добиваемся сокращения административных барьеров, трудозатрат и издержек.

«Нас слышат»

Александр Емельянов, директор научно-производственной фирмы «Реабилитационные технологии»:

Наша компания занимается разработкой экзоскелета с нейроинтерфейсом и коленным модулем с внешним источником энергии. Такой аппарат может использоваться для реабилитации пациентов в клиниках и больницах или дома. Аппарат расширяет возможности для человека с травмами спинного мозга: он сможет перейти из коляски в вертикальное положение и, например, прогуляться у дома.

Подобные приборы существуют, но не получили широкого распространения из-за высокой стоимости. Наше приспособление будет продаваться по приемлемой цене, потому что это отечественная разработка. Мы рассчитываем на продажи в России и за границей — уже есть заинтересованные покупатели.

Чтобы экзоскелет был более востребован и доступен, мы хотим включить его в перечень техни­ческих средств для реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. Средства на такие цели заложены в Фонде социального страхования. Чтобы экзоскелет попал в перечень средств реабилитации, мы обратились за помощью к губернатору Глебу Никитину. На встрече главы региона с предпринимателями в Торгово-промышленной палате я попросил его о поддержке, на следующей встрече нам дали положительный ответ. Экзоскелет уже сейчас готовы включить в перечень технических средств, и мы закупаем оборудование, чтобы наладить производство. Рады отметить, что у нас появился реальный контакт с правительством и нас слышат.