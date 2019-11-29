Экоактивистов Сибая проверяют на признаки оскорбления власти

Визит экологических активистов башкирского Сибая в местный отдел Роспотребнадзора обернулся доследственной проверкой. Городской отдел полиции начал проверять их действия на признаки оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ, предусматривает штраф от 40 тыс. руб. до исполнительных работ на срок до одного года).

О начатой доследственной проверке сообщил "Ъ-Уфа" один из координаторов движения «Сибай, дыши», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Эдуард Кадыров. В составе группы из 10 местных жителей вчера он пришел в отдел Роспотребнадзора, чтобы получить протоколы замеров атмосферного воздуха (в Сибае с ноября 2018 года тлеют шахты местного горнообогатительного комбината, город регулярно накрывает смог, стоит неприятный запах).

Протоколы активистам не выдали, а в ходе эмоциональной беседы глава отдела Роспотребнадзора Кадир Ганиев вызвал полицию.

Позже, по сведениям Эдуарда Кадырова, чиновник написал заявление о нанесенном ему оскорблении. «Заявил, что мы якобы нецензурно ругались, но этого не было»,— отметил Эдуард Кадыров.

О том, что проверка проводится на признаки уголовного преступления, предусмотренного 319-й статьей УК, активисту сообщил дознаватель полиции, фамилию которого он не запомнил. «На мой вопрос о том, по какому административному делу с меня берутся объяснения, он сказал, что проверка идет на признаки уголовно-наказуемого деяния, но это решит руководство отдела полиции. Сказал, что потом материалы могут передать в Следственный комитет»,— сообщил Эдуард Кадыров.

Сегодня вечером объяснения дознавателю должны дать другие участники встречи с главой сибайского отдела Роспотребнадзора.

Экологические активисты решили лично запросить протоколы ведомства после того, как сибайская администрация с опозданием на сутки проинформировала горожан о превышении ПДК диоксида серы в воздухе 26 ноября.

Датчики, установленные активистами, в течение ноября фиксируют эпизодическое превышение ПДК диоксида серы. Так, 26 ноября они достигали до 18,6 ПДК, но в официальных сводках о превышении не сообщалось.

В итоге, как позже подтвердили в Роспотребнадзоре, 26 ноября датчики ведомства зафиксировали превышение допустимой концентрации не только диоксида серы, но и формальдегида — до 5,8 раза. Источник загрязнения этим веществом не установлен. Активисты движения «Сибай, дыши» предполагают, что сибайский филиал Учалинского ГОК может использовать для ликвидации очагов тления меламинформальдегидную смолу, которая используется для нейтрализации выбросов диоксида серы.

Наталья Павлова