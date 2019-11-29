В Новосибирской области аграриям — победителям трудовых соревнований раздали ключи от автомобилей

Глава Новосибирской области Андрей Травников наградил победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе. Передовики сельскохозяйственного производства получили сертификаты на автомобили УАЗ «Патриот», LADA Largus и на сельскохозяйственную технику.



Также лучшие аграрии удостоены денежных премий. «Проведение такого конкурса в агропромышленном комплексе — хороший шанс для профессионалов показать свои возможности, найти ресурсы для повышения эффективности работы и улучшить свою материально-техническую базу. Эта традиция и дальше будет сохранена в Новосибирской области,— отметил губернатор.— Сегодня мы вручаем традиционные призы — ключи от 16 внедорожников и трех фургонов».

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вручил заслуженным новосибирским аграриям государственные награды. Андрей Травников и и.о. председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов вручили выдающимся работникам отрасли региональные награды — нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области».

Губернатор подчеркнул, что Новосибирская область сегодня в сфере сельского хозяйства обладает среди регионов России большим и заслуженным авторитетом. «К нам прислушиваются на всех уровнях, у нас перенимают передовой опыт. На наших площадках, в том числе в рамках агропродовольственного форума, обсуждаются актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса всей страны»,— убежден Андрей Травников.

По валовому сбору зерна Новосибирская область в этом году заняла третье место в Сибирском федеральном округе с показателем 2,6 млн т и урожайностью 18,4 ц с одного гектара. Таким образом, область полностью обеспечила зерном свои потребности и около 800 тыс. т может направить на экспорт и в другие регионы.

Лидерами уборочной кампании в 2019 году стали Маслянинский, Сузунский, Купинский и Мошковский районы, они первыми завершили уборочные работы.

Лучшими среди сельхозорганизаций с выручкой до 1 млрд руб. (за девять месяцев текущего года) признаны агрофирма «Лебедевская», предприятие «Ярковское» и крестьянско-фермерское хозяйство Петра Пыркова. Среди предприятий с выручкой свыше 1 млрд руб. абсолютный победитель — акционерное общество «Кудряшовское».

Губернатор отметил, что актуальные задачи для аграриев Новосибирской области остаются прежними: повышение эффективности производства, увеличение переработки молока, зерновых и зернобобовых культур на территории региона. «Через решение этих задач будет решаться еще одна актуальная задача — повышение экспортного потенциала, как внутрироссийского, так и за пределы России. Общая рентабельность сельскохозяйственной отрасли региона выросла. Отрасль привлекательна для инвестирования. Сегодня только в крупных проектах 63 млрд руб. инвестиций, еще 3 млрд руб. в проектах меньшей мощности»,— пояснил он.

Мероприятия, связанные с чествованием передовиков в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошли в рамках третьего — завершающего — дня IV Новосибирского агропродовольственного форума.