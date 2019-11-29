Банк России отозвал лицензию Осколбанка

Осколбанк был создан в 1990 году на базе Старооскольского отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. По данным ЦБ, он занимает 332-е место в РФ по величине активов. В Белгородской области теперь остается один региональный Белгородсоцбанк, пять филиалов банков из других регионов, а также 384 их структурных подразделения.