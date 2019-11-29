29 ноября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Банк России отозвал лицензию Осколбанка

Центробанк лишил лицензии на проведение банковских операций Осколбанк (Старый Оскол Белгородской области), сообщает ЦБ. Банк лишен лицензии за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, пояснили в регуляторе.

Как заявили в ЦБ, Осколбанк:

  • нарушал антиотмывочный закон. Банк не выявил операции, которые подлежали обязательному контролю;
  • систематически занижал резервы на возможные потери по ссудной задолженности;
  • проводил сомнительные операции повышенного риска, «направленные на оптимизацию налогообложения»;
  • нарушал законы, нормативные акты ЦБ.

В белгородский банк назначена временная администрация Банка России. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Вкладчики смогут забрать 100% остатков своих средств, но не более 1,4 млн руб.

Осколбанк был создан в 1990 году на базе Старооскольского отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. По данным ЦБ, он занимает 332-е место в РФ по величине активов. В Белгородской области теперь остается один региональный Белгородсоцбанк, пять филиалов банков из других регионов, а также 384 их структурных подразделения.

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Партнерский материал

Продовольствие

Пресс-релизы

Профиль пользователя