Банк России отозвал лицензию Осколбанка

Центробанк лишил лицензии на проведение банковских операций Осколбанк (Старый Оскол Белгородской области), сообщает ЦБ. Банк лишен лицензии за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, пояснили в регуляторе.
Как заявили в ЦБ, Осколбанк:
В белгородский банк назначена временная администрация Банка России. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Вкладчики смогут забрать 100% остатков своих средств, но не более 1,4 млн руб.
Осколбанк был создан в 1990 году на базе Старооскольского отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. По данным ЦБ, он занимает 332-е место в РФ по величине активов. В Белгородской области теперь остается один региональный Белгородсоцбанк, пять филиалов банков из других регионов, а также 384 их структурных подразделения.