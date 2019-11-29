Участки общего режима

Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего главу администрации Энгельсского района Андрея Куликова к 2,5 годам колонии общего режима. Бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при проведении сделок с землей в конце 2016 года. Суд признал, что его действия привели к отчуждению участков общей площадью 5913 кв. м и причинили ущерб муниципалитету в размере 10,7 млн руб. Вместе с Андреем Куликовым на скамье подсудимых находился глава комитета по управлению имуществом района Сергей Рясков, которого следствие считает сообщником главы администрации. Ему в течение четырех лет запрещено занимать руководящие должности. Защита господина Куликова намерена обжаловать приговор.

Вчера Энгельсский районный суд Саратовской области вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего главы Энгельсского района Андрея Куликова и бывшего председателя комитета по управлению имуществом района Сергея Ряскова. Оба чиновника обвинялись в превышении должностных полномочий, однако господину Ряскову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ, а господину Куликову как главе органа местного самоуправления — по более тяжкой ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Районный суд признал, что в ноябре 2016 года глава Энгельсского района в интересах одного из местных предпринимателей подписал незаконное постановление, на основании которого к принадлежащему бизнесмену земельному участку были присоединены еще шесть, находившихся в муниципальной собственности. В итоге коммерсант якобы получил единый земельный участок под строительство многоэтажного жилого дома.

Изначально следствие вменяло господину Куликову еще и подделку официального документа, однако обвинение по этому эпизоду было снято.

Бывшему председателю комитета по управлению имуществом Сергею Ряскову изначально инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, но позже изменили статью на превышение должностных полномочий. Как указано в материалах дела, 19 декабря 2016 года председатель комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района заключил незаконный договор аренды муниципального земельного участка, который фигурирует в деле Андрея Куликова. Это позволило доверенным лицам предпринимателя оформить землю в собственность.

Таким образом, как подсчитали следователи, району был нанесен ущерб в размере 10,7 млн руб.

Андрей Куликов и Сергея Рясков являются фигурантами одного из серии уголовных дел о незаконном обращении земли в Энгельсском районе, основным обвиняемым по которым является бывший глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов. Господин Лобанов обвинялся в двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 УК РФ), превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 286 УК РФ), покушении на подделку документов (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 327 УК РФ), однако позже часть обвинений была снята, и сейчас в Энгельсском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении него по двум эпизодам получения взяток.

Следствие считает, что Дмитрий Лобанов якобы потребовал от учредителей коммерческой фирмы предоставить бессрочный беспроцентный займ в 20 млн руб. и имущественную выгоду на сумму 5 млн руб. для покупки земельного участка и дома. За эту сумму господин Лобанов якобы обещал повлиять на должностных лиц администрации, депутатов, чтобы те предоставили компании земельный участок и разрешение на строительство нежилого здания общественного назначения.

Господа Лобанов и Куликов не признают вину в инкриминируемых им деяниях, Сергей Рясков вину признает, указывая, что совершил инкриминируемые ему действия по указанию начальства.

В прениях Андрей Куликов заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. «На допросе я сказал, что подписал постановление. Я ничего не скрывал, я сотрудничал со следствием, так как хотел сам разобраться»,— отметил он. Сергей Рясков попросил суд о «справедливом» решении. Его адвокат Карл Берсудский настаивал, чтобы его доверителя не лишали свободы.

Государственное обвинение попросило назначить Андрею Куликову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить его права занимать руководящие должности в органах власти в течение трех лет, для Сергея Ряскова прокуратура попросила два года реального лишения свободы. Приговором суда Андрею Куликову назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима, ему запрещено занимать руководящие посты в течение трех лет. Приговор Сергею Ряскову ограничили лишь лишением права работать на руководящих должностях.

Во время рассмотрения дела оба чиновника находились под подпиской о невыезде. Вчера после вынесения приговора Андрей Куликов был взят под стражу. Его адвокат Людмила Николина сказала “Ъ”, что намерена обжаловать судебное решение. «Состава преступления в его действиях не было. Земельный комитет администрации подготовил документ, не подписать который у главы не было оснований и полномочий. Однако в действиях сотрудников комитета состава преступления следствие не усмотрело. Поэтому в течение всего следствия мы пытались добиться, в чем Андрей Куликов обвиняется. Я думаю, что приговор в отношении него имеет какую-то политическую подоплеку»,— отметила госпожа Николина.

Марина Ковалева, Сергей Петунин