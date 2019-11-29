Небо закрывается раз

В России считают, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) был бы «большой ошибкой». Об этом “Ъ” заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут уже в начале 2020 года принять решение о выходе из соглашения, позволяющего 34 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга. В Вашингтоне утверждают, что Москва злоупотребляет этим договором. В Москве же говорят, что Вашингтон ищет предлог для выхода из очередного соглашения, налагающего на США обязательства. Спасти договор могут европейские союзники США.

«Если американцы примут решение о выходе из Договора по открытому небу, это будет большой ошибкой»,— заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь идет об одном из «системообразующих договоров в сфере военной безопасности в Европе». «Есть соглашения, о которых немного говорят, но с точки зрения воздействия на общую военную обстановку их значение трудно переоценить. Будет очень плохо для состояния военной безопасности, если США под надуманными предлогами — а серьезных предлогов нет — решат выйти из этого договора,— сказал замминистра.— Договор по открытому небу — это один из немногих обручей, которые продолжают стягивать европейское пространство с точки зрения военной безопасности».

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На днях американское издание Defense News сообщило со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, что Белый дом может до конца января принять решение о выходе из ДОН. Как следует из публикации, американцы уже сообщили о своих планах союзникам по НАТО, для которых эта новость стала «холодным душем». В качестве предлога для возможного выхода из договора США приводят две давние претензии к России и одну новую.

США уже несколько лет говорят, что Россия нарушает ДОН, поскольку она запретила полеты в 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, а также ограничивает полеты над Калининградской областью. На обе претензии Россия ранее уже отвечала. Противоречия по первому пункту вытекают из политических разногласий. В ДОН записано, что «маршрут полета проходит не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое не является участником договора». Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, к которым применимо это положение. Ограничения же по полетам над Калининградской областью Россия ввела после того, как некоторые члены ДОН, прежде всего Польша, имея право совершать полеты на расстояния до 5,5 тыс. км, в основном летали именно над этим регионом, «создавая проблемы для использования воздушного пространства региона и работы аэропорта Храброво».

Новая же претензия заключается в том, что, по словам собеседника Defense News, Россия «злоупотребляет договором для сбора данных о критической инфраструктуре США».

Подобные упреки ранее высказывались представителями Пентагона и ряда разведслужб США на слушаниях в Конгрессе, однако, в отличие от первых двух пунктов, они никогда не включались в открытые обзоры Госдепартамента. Из публикации же Defense News следует, что именно эта претензия выдвигается противниками договора на первый план.

Вокруг якобы имеющих место злоупотреблений со стороны России строится, в частности, законопроект о выходе из ДОН, внесенный 30 октября на рассмотрение Сената влиятельными республиканцами Тедом Крузом и Томом Коттоном.

Противники договора подозревают Россию в двух нарушениях: она якобы использует цифровую оптику большего разрешения, чем предусмотрено договором, и осуществляет съемку в те моменты, когда объективы должны быть зачехлены (например, скрытно снимая американские военные объекты в Польше по пути к заявленному наблюдательному полету над Германией).

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, однако, заверил “Ъ”, что подобные «злоупотребления с российской стороны исключены». По его словам, ДОН предусматривает настолько строгие процедуры сертификации используемого оптического оборудования и жесткие правила проведения наблюдательных полетов, что такие скрытные действия «физически невозможны». В частности, по правилам ДОН при совершении облета над той или иной страной на иностранном военном самолете должны присутствовать и представители облетаемого государства. Решение же о сертификации нового оборудования принимается специальной консультативной комиссией в рамках ДОН при участии технических экспертов всех 34 стран.

Александр Грушко в беседе с “Ъ” выразил надежду, что «свой голос по поводу ситуации вокруг ДОН поднимут европейцы». В защиту договора уже высказался целый ряд союзников США по НАТО, включая Германию, Великобританию и Францию. Они делают упор на то, что этот договор позволяет странам контролировать военную деятельность друг друга и таким образом укреплять доверие.

Как ожидается, о важности сохранения ДОН заявят и многие другие европейские страны, чьи делегации 5–6 декабря соберутся в Братиславе на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россию на мероприятии представит глава МИДа Сергей Лавров. Участие госсекретаря США Майка Помпео, однако, пока не подтверждено.

Елена Черненко