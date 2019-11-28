На Ставрополье на месте бывшего мусорного полигона построят парк

На месте бывшего крупного мусорного полигона в Светлограде Ставропольского края разобьют парковую зону, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта. На территории планируют высадить 4 тыс. деревьев.

«Еще полтора года назад в самой черте города был огромный мусорный полигон. Он копился десятилетиями, почти полвека сюда свозились отходы со всего Петровского района. Сегодня мы видим вместо экологически опасного объекта облагороженную территорию»,— передает пресс-служба слова заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой.

Свалку рекультивировали в 2018 году. На работы было затрачено свыше 40 млн руб. бюджетных средств. Площадь свалки составляла 30 га а глубина мусора — 8 м. Сейчас идет биологический этап рекультивации свалки. Территория засеяна многолетней травой, по периметру высаживают деревья: ясень, клен, дуб из местного питомника.

Сегодня на территории уже высажено 150 деревьев.

Дарья Голякова