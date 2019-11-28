Почта Германии хочет замедлить доставку писем ради сохранения климата

Немецкая почтовая служба Deutsche Post предлагает изменить правила так, чтобы доставка писем могла занимать больше времени, чем сейчас, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как заявил на консультативном совете, проведенном Федеральным сетевым агентством Германии, Тобиас Майер, член совета директоров Deutsche Post, отвечающий за направление посылок и писем, этого концерн ждет от предстоящей почтовой реформы.

Сейчас в Германии действует норма, в соответствии с которой 80% всех писем должны быть доставлены получателю на следующий день, Deutsche Post предлагает существенно ослабить эту норму. По мнению руководства почты, это должно не только снизить стоимость доставки почты в долгосрочной перспективе, но и уменьшить давление на климат, ведь при жестких нормах большинство писем неизбежно перевозится самолетами. Как заявили в Deutsche Post, в свете дебатов о глобальном потеплении «стоит задаться вопросом, насколько это благоприятно для климата». Одним из решений может быть введение по примеру Швейцарии и Австрии нескольких классов писем, часть из которых будет доставляться медленнее и стоить дешевле, но пока, по словам господина Майера, такая возможность не рассматривается.

Предложение о более медленной доставке почты уже столкнулось с резкой критикой некоторых политиков. «Я ожидаю от федерального правительства, что оно будет противодействовать этому дерзкому желанию не только в контексте почтовой реформы, но и в наблюдательном совете Deutsche Post»,— заявил представитель по экономическим вопросам фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Райнхард Хубен. По его мнению, подобное предложение через несколько месяцев после существенного повышения почтовых сборов свидетельствует о «невероятной наглости» концерна.

Яна Рождественская