Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Сегодня состоялась встреча представителей компании и членов комитета, на которой Apple предоставила визуальные доказательства внесенных правок.

«Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, все как хотели, так и получилось — ни больше ни меньше. Все сделано как положено и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет четкая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы этого государства»,— сказал господин Пискарев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам депутата, переговоры с компанией по внесению правок велись с мая. Apple неоднократно просила продлить срок на внесение изменений.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.

Как изменился Крым в составе России — в графиках “Ъ”.