Бюджет Татарстана на 2020 год принят в третьем чтении с дефицитом 3,1 млрд рублей

Госсовет Татарстана принял в третьем окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходы казны в следующем году составят 270,07 млрд руб., расходы — 273,21 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,14 млрд руб.

В 2021 и 2022 годах доходы планируется в размере 274,09 млрд руб. и 280 млрд руб. соответственно. Расходы — 276,9 млрд руб. и 282,63 млрд руб.

Дефицит в 2021 году составит 2,81 млрд руб. В 2022 году его планируется сократить до 2,63 млрд руб.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"