Законопроект о маркировке животных будет внесен в Госдуму до конца года

Законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок, Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Известиям». Министерство сообщило, что документ уже внесен в правительственную комиссию, после чего он будет направлен в нижнюю палату парламента.

По словам господина Бурматова, в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако, по мнению депутата, без обязательной идентификации питомцев учреждения работать не будут.

«Мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос»,— сказал глава комитета. Он отметил, что к бесплатной регистрации можно выдавать штрихкод, чтобы в случае потери животное можно было найти по нему. А сам чип и процедура чипирования, по словам господина Бурматова, довольно дорогая вещь.

Напомним, в прошлом году эксперты раскритиковали законопроект Минсельхоза о маркировке и постановке на учет ввезенных из-за границы животных. Документ предполагает маркировку не только сельскохозяйственного скота, но и собак, кошек и даже аквариумных рыбок и пчел. В думском комитете по экологии тогда обратили внимание на высокие цены по чипированию питомцев: если эту процедуру сделать обязательной, то граждане начнут просто избавляться от кошек и собак.

Подробнее — в материале “Ъ” «Маркировку кошек, пчел и рыб подвергли критике».