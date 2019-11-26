Налоговики потребовали с ЛВЗ «Оша» почти 3,2 млрд рублей

Арбитражный суд Омской области рассмотрит заявление Федеральной налоговой службы о включении в реестр требований кредиторов ликеро-водочного завода «Оша» около 3,2 млрд руб. В связи с этим, учитывая значительную сумму задолженности, суд удовлетворил заявление налоговиков об отложении первого собрания кредиторов предприятия до рассмотрения этих требований.

Процедура банкротства — наблюдение — сроком на четыре месяца введена на ЛВЗ «Оша» в августе 2019 года по иску ФНС из-за долга 475 млн руб. В структуре группы «Оша» девять предприятий: продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, сельскохозяйственное предприятие, торговый дом Brands Management Services, ресторан-паб «Туманный Альбион». По данным сайта компании, производственная мощность ЛВЗ — 1,2 млн. дал продукции в год.

О том, как налоговики банкротили предприятие, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Оше» припомнили старые долги»

Оксана Павлова