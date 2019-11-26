Депутаты натаскали денег

Власти Татарстана по итогам года рассчитывают получить из федерального центра лишь 82,5 млрд руб., хотя годом ранее поступления превышали 115 млрд руб. В республику пока перечислено 80% запланированной на этот год суммы. Больше всего средств регион не досчитался по программам финансирования промышленности и сельского хозяйства. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин вчера на специальном совещании призвал чиновников и депутатов от республики активизировать работу, чтобы еще «до конца года что-то наскрести». «Нет-нет, да новые проекты появляются»,— напутствовал спикер.



Татарстан на начало ноября 2019 года получил от федерального центра по различным программам 66,2 млрд руб. Это на 4,2 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом вчера сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на совещании по вопросу привлечения средств федерального бюджета в региональную экономику.

Всего по итогам текущего года Татарстана рассчитывает получить из бюджета РФ 82,5 млрд руб. В сравнении с 2018 годом объем утвержденного лимита снижен на 5 млрд руб. Господин Абдулганиев объяснил это уменьшением финансирования проектов оборонного комплекса, а также изменением схемы предоставления кредитов сельсхозпредприятиям. В результате поддержка сельского хозяйства в республике федеральным центром сократилась сразу на 2,6 млрд руб., промышленности — на 20,3 млрд руб.

В то же время финансирование «отдельных отраслей», по словам министра, возросло благодаря национальным проектам, на реализацию которых в 2019 году выделили 27,7 млрд руб., в том числе 19 млрд руб. из федерального бюджета. В итоге, например, госинвестиции в транспортную систему увеличились на 8,5 млрд руб. — до 15 млрд руб., в частности, за счет новой инвестпрограммы РЖД. Также возросло финансирование из федерального бюджета по программам образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, сохранения окружающей природы.

Стоит отметить, что все федеральные программы курируют рабочие группы, которые закреплены за отдельными парламентариями от республики. Впервые группы были сформированы в 2011 году. Сейчас в этой работе участвуют 15 депутатов Госдумы, избранных на территории Татарстана от «Единой России», два члена Совета федерации, а также представители министерств и ведомств республики. Координирует работу всех групп председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Глава парламента вчера попросил господина Абдулганиева назвать имена «героев» и «антигероев» среди депутатов в деле получения федеральных средств. Согласно отчету министра, группа депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова уже привлекла 99,9% запланированных средств, Иршата Минкина — 86,6%, Альфии Когогиной — 86%, Фатиха Сибагатуллина — 83%, Ирека Зиннурова — 82,7%, Бориса Менделевича — 81,5%. В то же время группа Рината Хайрова выполнила свой план лишь на 7,9%, однако, по словам министра, это связано с гособоронзаказом, средства которого поступят лишь в конце года. Также Фарид Мухаметшин выразил недовольство работой группы депутата Валентина Чайки.

В целом же господин Мухаметшин был удовлетворен тем, что общее исполнение плана по привлечению федеральных средств «у нас за 80%»: «Нам удалось, по-простому говоря, притащить деньги по федеральным программам в республику». Он назвал это «неплохим показателем, но не нашим». Однако Фатих Сибагатуллин возразил ему, что «это лучший показатель по России».

Фарид Мухаметщин призвал депутатов и сотрудников министерств активизировать работу. Он напомнил, что в декабре будут заключаться соглашения регионов с федеральным центром. В связи с этим он наказал «немедленно, сразу после встречи» разработать предложения по поступлению средств в республику в 2020 году. Предложения должны быть представлены в правительство республики, которому предстоит, как выразился господин Мухаметшин, «долбать федеральный центр».

Депутат Айрат Фаррахов обратил внимание, что 95% всех ассигнований «уже распределены Госдумой в федеральном бюджете». В связи с этим, по его словам, татарстанским чиновникам нет смысла «в Москве сидеть». Господин Мухаметшин назвал эту информацию «малоприятной», поскольку «нашими усилиями до конца года что-то наскрести невозможно». «Но ставить задачу мы так обязаны»,— настоял спикер. «Нет-нет, да дополнительные доходы появляются. Нет-нет, да новые проекты появляются. За этим надо следить, а не успокаиваться и ждать, пока снег пойдет»,— наказал он. Господин Мухаметшин призвал участников совещания «не терять связь» с московскими чиновниками: «Вот получил свой миллиард, умыл руки и больше к нему ни на праздники и даже здороваться не ходишь». Господин Мухаметшин предрек, что новый год будет «непростой».

В 2018 году лоббистская работа депутатов и чиновников Татарстана была более успешной. В июне прошлого года власти отчитывались, что лимиты поступлений из федерального бюджета удалось утвердить в объеме 72 млрд руб. Однако к концу объемы возросли аж до 117,5 млрд руб. Фактически в республику поступило 115,9 млрд руб., отчитывался по итогам Фарид Абдулганиев.

Кирилл Антонов