В Ваду запахло газом

В Вадском районе Нижегородской области 25 ноября бытовым газом отравились 44 учащихся средней школы и один взрослый. По информации единой диспетчерской службы района, в этот день на газораспределительной станции (ГРС) «Газпром трансгаз Нижний Новгород» продували фильтры, и произошел выброс газа в воздух. В компании заявили, что никаких работ в день происшествия на станции не вели. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку, чтобы дать оценку инциденту.

В понедельник около 12:00 в главное управление МЧС по Нижегородской области поступило сообщение об отравлении бытовым газом учеников Вадской средней образовательной школы. Однако в министерстве уточнили, что не проводили на месте происшествия никаких действий, поскольку в этом не было необходимости. Сотрудники МЧС координировали работу других служб и ведомств.

В центральной районной больнице “Ъ-Приволжье” сообщили, что для оказания помощи в ЦРБ доставили 44 учеников и одного взрослого с признаками отравления бытовым газом. В течение дня пострадавших осмотрели, а потом отпустили домой, поскольку тяжелых случаев отравления не было.

На месте происшествия развернули оперативный штаб с участием заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, министра здравоохранения Александра Смирнова, министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова и главы района Ивана Ураева. Нижегородское следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку, чтобы принять процессуальное решение по факту отравления детей. Региональная прокуратура также проводит проверку.

Предварительной причиной массового отравления правительство Нижегородской области назвало нарушение режима использования оборудования газораспределительной станции, которая находится в ведении ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». По информации СУ СК, на станции произошел выброс примеси для определения запаха газа (одоранта).

В единой дежурной диспетчерской службе Вадского муниципального района “Ъ” сообщили, что в понедельник Арзамасское линейно-производственное управление магистральных газопроводов (подразделение «Газпром трансгаз Нижний Новгород») проводило плановые работы на ГРС, а именно продувку фильтров. В этот момент произошел выброс газа в атмосферу.

Заместитель директора по воспитательной работе вадской школы Ирина Агапова в социальной сети «Вконтакте» в группе района сообщила, что в понедельник около 10:00 на газораспределительной станции произошло стравливание воздуха. Запах газа дошел до корпуса учреждения на улице Просвещения, где учатся старшие классы, что привело к массовому отравлению. Она добавила, что в школе дежурили две бригады «скорой помощи», пострадавшим оказали помощь. Администрация школы просит родителей наблюдать за состоянием детей.



ООО «Газпром трансгаз НН» заявило, что газораспределительная станция в Вадском районе работает в штатном режиме, никаких ремонтных и профилактических работ на ней не проводилось. «Системы автоматики функционируют стабильно, утечек газа и одоранта не зафиксировано»,– говорится в официальном сообщении компании.

В телефонном разговоре с корреспондентом “Ъ-Приволжье” представители компании отметили, что станция находится в 6 км от школы, а причиной отравления мог стать пожар на несанкционированной свалке в городской черте. Однако эту версию опроверг глава Вадского района Иван Ураев. Он сообщил, что свалку ликвидировали. Региональный оператор ООО «МСК-НТ», обслуживающий Вадский район, подтвердил, что мусор со свалки на улице Заречной вывезли на полигон «Реал-Кстово» 14 ноября. В качестве подтверждения компания прислала “Ъ-Приволжье” фотографии.

Как сообщил корреспондент “Ъ-Приволжье” с места событий, до позднего вечера понедельника вблизи ГРС чувствовался неприятный запах. Чтобы установить точные причины инцидента, на станции продолжают работать следователи.

Анастасия Еремина, Александра Викулова