Жилье для судей Верховного суда построят на Охте

На участке в районе Смольной набережной будут построены здание Верховного суда, судебный департамент и паркинг. Об этом заявил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

По его словам, территория, где запланировано строительство, примыкает к земле ГУП «Водоканал Петербурга». Ранее на участке предполагалось построить Музей блокады. «Там будут располагаться судебный департамент и паркинг. Жилье планируется построить на Охте»,– цитирует слова главы КГА «Фонтанка.ру».

Напомним, что ранее Заксобрание исключило из перечня зеленых насаждений территории сквера и Сада на Неве общей площадью 2,85 га. Взамен в Центральном районе будут благоустроены новые зеленые зоны.

Изначально Судебный квартал предполагалось построить на проспекте Добролюбова. Проект включал в себя как здания суда и департамента, так и жилье для судей. В 2018 году от этой идеи отказались, там было решено разбить арт-парк.