Смольный выделит новый участок для размещения судебного квартала

Новый участок для размещения зданий Верховного суда и жилья для судей будет оформлен до 1 декабря. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, новый участок для судебного квартала выделят на Смольнинской набережной, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее квартал предлагали создать в районе проспекта Добролюбова, но территорию решили отдать под новый парк. По результатам голосования, новая зеленая зона может получить название «Тучков буян». При этом уже подведены итоги голосования на тематическую наполненность будущего арт – парка. Петербуржцы отдали свои голоса за городской газон (88% голосов), каток (84% голосов), ботанический сад (77%) и фонтаны – шутихи ( 77%).