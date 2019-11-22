Чем известна Наталья Таубина

Наталья Таубина работает в области прав человека с 1992 года. С 2004 года возглавляет Фонд «Общественный вердикт», который занимается защитой граждан, пострадавших от насилия со стороны правоохранительных органов. За 15 лет работы фонд добился привлечения к ответственности за пытки и другие преступления более 150 сотрудников правоохранительных органов. Два трети из них получили реальные сроки наказания. В частности, именно «Общественный вердикт» смог привлечь внимание общественности к избиениям заключенных в ярославской колонии. Наталья Таубина — лауреат премии им. Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав человека, лауреат премии памяти Элисон де Форж для «ведущих активистов борьбы за справедливость» и других международных наград.