Валерий Карташов покидает пост руководителя правового управления воронежского облправительства

Руководитель правового управления правительства Воронежской области Валерий Карташов покидает должность. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облправительстве. Последний рабочий день господина Карташова в прежней должности - 22 ноября. Подробнее отставку в облправительстве комментировать не стали.

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», знакомого с ситуацией, претензий к господину Карташову у руководства нет, а его увольнение связано с желанием 64-летнего чиновника перейти на «более спокойную» должность. Претенденты на его пост пока неизвестны; исполнять обязанности руководителя пока будет начальник отдела законопроектных работ управления Татьяна Галкина.

Олег Мухин, Андрей Цветков