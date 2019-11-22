Воронежское «Созвездие» увеличило уставный капитал на треть

Радиоэлектронный концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» «Ростеха») за счет допэмиссии увеличил уставный капитал на 3,6 млрд руб. до 16,6 млрд руб. Такие данные приводятся в отчетности компании. Изменения зарегистрированы 20 ноября.

Значительный рост уставного капитала компания демонстрирует с конца 2014 года. В 2015 году ЦБ сообщил о проведении концерном крупнейшей допэмиссии на 19 млрд руб., но об ее итогах не сообщалось.

Напомним, в 2017 году «Ростех» проводил оценку рыночной стоимости 75% минус одной акции «Созвездия». Не исключалась передача контрольного пакета акций инвесторам: возможным покупателем называлось совместное предприятия главы «Калашникова» Алексея Криворучко и председателя совета директоров «НК-Банка» Виктора Григорьева. Однако передача акций не состоялась.

Владимир Зоркий