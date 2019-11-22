Ввод жилья в Ростовской области увеличился на 13%

По итогам девяти месяцев этого года в Ростовской области ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, сто почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

«Вместе с тем, динамика строительства жилья по муниципалитетам донского региона разнопланова. В 19 муниципальных образованиях темпы ввода жилых домов отстают от прошлогодних», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам первых девяти месяцев этого года Ростовская область заняла четвертое место по вводу жилья в России и второе — по ЮФО. Тогда в рейтинге по стране регион опередила Москва, Московская область и Краснодарский край.

За десять месяцев 2019 года в регионе ввели в эксплуатацию более 2 млн кв.м жилья, что на 13,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

К 2024 году власти региона планируют увеличить ввод жилья до 3,5 млн кв. м в год. За пять лет в области собираются ввести более 18 млн кв. м жилых площадей.

Дарья Голякова