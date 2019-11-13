Ростовская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

По итогам первых девяти месяцев этого года Ростовская область заняла четвертое место по вводу жилья в России и второе — по ЮФО, сообщает управление информационной политики региона. В рейтинге по стране Ростовскую область опередила Москва, Московская область и Краснодарский край.

За десять месяцев 2019 года в регионе ввели в эксплуатацию более 2 млн кв.м жилья, что на 13,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Большая часть от общего объема введенных жилых домов – более 1 млн кв. м – приходится на индивидуальное строительство. Предприятиями и организациями построено более 950 тыс. квадратных метров, или 47,2% от итогового объема жилых домов», — передает управление слова заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка.

К 2024 году власти региона планируют увеличить ввод жилья до 3,5 млн кв. м в год. За пять лет в области собираются ввести более 18 млн кв. м жилых площадей.

Дарья Голякова