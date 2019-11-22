ГК Хамина должна открыть воронежский технополис до конца 2026 года

Открытие «Технополиса имени Вильгельма Столля», проект которого реализуется в пригороде Воронежа Группой компаний Хамина, запланировано до конца 2026 года. Это следует из соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ООО «Технополис имени Вильгельма Столля», подписанного в ходе Воронежского форума предпринимателей. Соглашение предусматривает взаимодействие, в частности, по вопросам поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, в информационной сфере и по вопросам участия в национальных проектах («Малое и среднее предпринимательство», «Наука», «Цифровая экономика»).

Проект «Технополиса» оценивается в 2,5 млрд руб., следует из соглашения. Ранее заявлялось, что в состав проекта должен войти научно-образовательный центр (НОЦ) «Университет технополиса», общежитие (так называемая «Резиденция технополиса»), первая очередь которой рассчитана на 1,5 тыс. мест, а также технопарк и артпарк, совместно образующие «кластер креативных индустрий, технологий и инженерии». Строительство может начаться в 2020 году.

Подробнее о проекте наукограда под Воронежем с общим объемом инвестиций 7 млрд руб. читайте в материале “Ъ-Черноземье” «К “Граду” подстраивают технополис».

Олег Мухин