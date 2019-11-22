Годовая инфляция в ЦФО в октябре снизилась из-за роста АПК в Черноземье

Главное управление Центробанка по ЦФО опубликовало данные по годовой инфляции в ЦФО в октябре. По данным регулятора, в октябре в округе показатель снизился до 3,9% после 4,1% в сентябре. Общероссийский показатель за то же время уменьшился с 4% до 3,8%.

По данным ведомства, замедление инфляции в округе связано в основном с ростом предложения в отдельных сегментах продовольственного рынка, «динамикой потребительского спроса и укреплением рубля». Годовой рост цен на продовольственные товары в ЦФО снизился с 5% до 4,4%. Среди причин этого – снижение цен на сахар, уменьшение темпов роста цен на мясную продукцию и яйца благодаря росту производства, в том числе на птицефабриках Курской и Орловской областей. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары сохранился на уровне сентября. Годовая инфляция на рынке услуг в ЦФО осталась неизменной по сравнению с сентябрем – 3,3%.

Олег Мухин