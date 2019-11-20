На Кубани заведено дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки

СКР по краю расследует уголовное дело в связи с покушением на маленькую жительницу Новокубанского района, сообщает пресс-служба ведомства. Вчера 19 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже 9-летней девочки, проживающей на хуторе Родниковского. Как сообщают в СМИ, она отправилась гулять накануне вечером и не вернулась домой. Поиском пропавшего ребенка оперативно занялись сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

В тот же день 19 ноября девочка была найдена живой в выгребной яме туалета на территории местного дома культуры. На ее теле обнаружены следы телесных повреждений. Ребенок сразу же была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«В данный момент проводятся следственные действия, изучаются условия жизни ребенка в семье. Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними», - рассказали в ведомстве.

Андрей Ульченко