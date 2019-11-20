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Бывший владелец «Югры» Хотин должен принадлежащему ЦБ «Трасту»

Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин должен также Банку непрофильных активов (БНА) «Траст», сообщил РБК со ссылкой на источники. По их информации, задолженность предпринимателя перед банком может составлять $200–300 млн. Господин Хотин обвиняется в хищениях более 200 млрд руб. из банка «Югра».

БНА был создан ЦБ на базе «Траста» для проблемных активов санируемых банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Общая стоимость активов, находившихся на балансе БНА, равнялась 2 трлн руб.

«У Алексея Хотина есть ряд обязательств перед банком "Траст". Речь идет о кредитах, которые перешли с балансов банка "Открытие" и Бинбанка»,— ответили на запрос издания в пресс-службе БНА. Кредиты обеспечены залогами, но источники издания не уточнили, какими конкретно объектами.

Напомним, Алексей Хотин был задержан и арестован в апреле 2019 года. Он подозревается следствием в хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра». В августе сумма ущерба выросла с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Своей вины господин Хотин, находящийся под домашним арестом, не признает.

О том, как в деле «Югры» рекордно выросла растрата,— в материале “Ъ” «Алексею Хотину поменяли 7 млрд на 200».

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