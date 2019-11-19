На «Молочной кухне» закипело дело

Поставщики продуктов пожаловались в региональное управление ФАС на действия созданного по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова госучреждения «Молочная кухня». В новосибирской компании «Спектр» считают, что госзаказчик проводит тендеры на условиях, дискриминирующих иногородних участников. В УФАС приступили к проверке пяти конкурсов «Молочной кухни» на сумму 354 млн руб. По мнению юристов, жалобы выглядят убедительными.

Башкирское управление ФАС вчера приступило к рассмотрению пяти жалоб новосибирского ООО «Спектр» (принадлежит Светлане Плотниковой) на конкурсы государственного автономного учреждения (ГАУ) «Молочная кухня», которое объявило отбор поставщиков молочной продукции на 354 млн руб. По мнению заявителя, госзаказчик проводит тендеры с нарушением федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и создает условия, дискриминационные по отношению к иногородним участникам рынка.

По итогам конкурсов 15 ноября ГАУ «Молочная кухня» планировало заключить два контракта по 68 млн руб., два по 71 млн руб. и один на 75 млн руб. на поставку молочных смесей, сухих молочных каш, питьевого молока, творога, кисломолочной продукции, питания для беременных и кормящих женщин для дальнейшей их отправки в социальные учреждения республики. По условиям контрактов со сроком действия до конца 2020 года продукция должна поставляться три раза в неделю в Уфу, Стерлитамак, Белебеевский, Благовещенский, Давлекановский, Дюртюлинский, Мелеузовский, Учалинский, Хайбуллинский и другие районы республики.

Победитель определялся по двум критериям: цена контракта и квалификация участника. В критерии «квалификация» учитывался опыт работы участника на этом рынке до 1 января 2018 года, а также благодарственные письма и положительные отзывы о работе от специализированных государственных или муниципальных учреждений.

В конкурсах, как следует из информации на сайте госзакупок, приняли участие три уфимские компании: общества «Флагман» (владелец — Гульназ Ханафина), «Торговая компания» (принадлежит Изольде Савельевой) и «Башпоставки» (владелец — Геннадий Киселев). Победителем во всех пяти тендерах было признано ООО «Башпоставки» — компания, работавшая в 2018 году на госконтрактах с медицинскими учреждениями республики. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году она заключила 71 такой контракт на сумму 73,51 млн руб. В протоколах подведения итогов закупки отмечено, что компания «Башпоставки» получила максимальные сто баллов после того, как предоставила 661 благодарственное письмо от своих заказчиков (у других участников было 242 и 134 письма), а также снизила стоимость каждого контракта в среднем на 2 млн руб.

Контракты с поставщиком пока не заключены: УФАС приостановило проведение тендеров до окончания разбирательства. Оно продлится до 25 ноября.

• ГАУ «Молочная кухня» создано в апреле 2019 года по распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова, который предложил «возвратить старые добрые молочные кухни, которые были в Советском союзе». До конца года власти планировали открыть молочные кухни не только в Уфе и Стерлитамаке, но и в других городах республики. С момента создания ГАУ заключило 57 контрактов на поставку продукции на сумму 94,49 млн руб.

Новосибирская компания «Спектр» заявку на тендеры не подавала. В своих жалобах она указала, что госзаказчик необоснованно включил в состав каждого лота продукцию разного срока годности и разных условий хранения, например, питьевое молоко и сухие молочные смеси, жидкие и пастообразные продукты, что ограничивает возможность поставки продукции из других городов. Кроме того, к закупке адаптированных и гипоаллергенных молочных смесей, быстрорастворимой молочной каши, творога и кисломолочных напитков заказчик установил ряд требований, «которые не регламентируются действующими техническими регламентами и другими нормативными документами». Одновременно совокупность требований, выдвинутых заказчиком, исключает возможность поставки ему товара, зарегистрированного и находящегося в обороте на территории Таможенного союза, отметил заявитель.

Получить комментарии в ГАУ «Молочная кухня» вчера не удалось: телефон предприятия был отключен.

Телефон ООО «Башпоставки», указанный в ЕГРЮЛ, не отвечал.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что у «Спектра» хорошие шансы на удовлетворение жалобы. «Заявитель обратил внимание на формальные нарушения и отступления от обычной практики закупок, показал, что действия „Молочной кухни“ выглядят недобросовестными. Заказчику теперь придется потрудиться, чтобы обосновать обоснованность положений закупочной документации. На мой взгляд, позиция заявителя жалобы выглядит сильнее»,— отметил эксперт.

Булат Баширов