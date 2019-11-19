«Тролзу» подключили к контактной сети

На производственных площадках ЗАО «Тролза» возобновлено производство троллейбусов. Как сообщили „Ъ“ в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, выпуск подвижного состава начало ООО «ПК Транспортные системы». Компания ранее рассматривалась как потенциальный концессионер трамвайной сети Саратова, однако до реализации проекта пока не дошло. Восстановление производства на базе банкротящегося ЗАО «Тролза» происходит на фоне судебных процессов, в которых участвует троллейбусный завод. На этой неделе иск в 478 млн руб. подало Министерство промышленности и торговли РФ.Эксперты не исключают, что это делается для формирования реестра «дружественных» кредиторов.

На энгельсском ЗАО «Тролза», которое с конца прошлого года испытывает финансовые трудности, возобновилось производство троллейбусов. Этого удалось достичь благодаря приходу инвестора — ООО «ПК «Транспортные системы», сообщили в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области. В министверстве также отметили, что часть трудового коллектива уже перешло на работу на новое предприятие, уже выпущено два троллейбуса. Сколько людей устроилось на производство, в министерстве не уточняют. По данным ведомства, помимо производства троллейбусов у инвестора есть планы по запуску производства трамваев на энгельс­ской площадке. Подвижной состав будет выпускаться под собственным брендом «ПК Транспортные системы».

«Задачей министерства промышленности и энергетики области в частности и правительства области в целом является сохранение на энгельсской площадке производства троллейбусов и трудового коллектива»,— отметили в минпром­энерго, подчеркивая, что для правительства не принципиально, кто конкретно будет заниматься выпуском ­троллейбусов.

•ООО «ПК Транспортные системы» — российский разработчик и производитель инновационного городского электротранспорта — был основан в 2013 году. Генеральным директором ООО, по данным kartoteka.ru, является Александр Дубровин, соучредителями — Феликс Винокур (40%) и ООО «Холдинг транскомпонент». Учредителем последнего с долей 99,7% указана зарегистрированная на Кипре компания «Тадорикс консалтантс лимитед». Чистая прибыль ООО за 2018 год составила 2,1 млрд руб.

Ранее ООО «ПК Транспортные системы» рассматривалось как потенциальный концессионер трамвайной системы Саратова. Проект модернизации городского электротранспорта Саратова рассчитан на 10 лет, вложения инвестора оценивались в сумму порядка 8–10 млрд руб. Однако пока до реализации проекта не дошло.

В июле этого года губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время визита в Санкт-Петербург встречался с президентом ООО «ПК Транспортные системы» Феликсом Винокуром. Встреча проходила на «Невском заводе электрического транспорта» (производитель трамваев, обособленное подразделение «ПК Транспортные системы»). Подробности визита не раскрывались, в правительстве сообщали, что стороны обсуждали вопросы повышения эффективности и экологичности пассажирского транспорта. В «ПК Транспортные системы» начало выпуска подвижного состава в Саратовской области не комментируют.

Между тем, ЗАО «Тролза» сейчас находится в процедуре банкротства по заявлению АО «АБ Россия», которому завод задолжал 189 млн руб. Кроме того, сейчас на рассмотрении арбитражных судов находятся 12 исков на общую сумму 1,1 млрд руб.

В минувшую пятницу исковое заявление в отношении энгельсского производителя троллейбусов подало Министерство промышленности торговли РФ.Материал пока не принят к рассмотрению, сумма требований составляет 478 млн руб. Из чего состоит долг, в суде пока не уточняется, в Минпромторге вчера в течение дня не ответили на запрос „Ъ“. В числе крупных кредиторов значится также комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского района, он требует взыскать с предприятия 1,47 млн руб. задолженности по договору аренды земельного участка. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск ООО «Чергос» к «Тролзе» на сумму 8,99 млн руб.

Напомним, энгельсский производитель троллейбусов испытывает проблемы с конца прошлого года. Они связаны с недостаточной загрузкой предприятия заказами и недостатком оборотных средств. Сейчас из 800 работавших в начале года сотрудников на предприятии остались 275 человек, из которых 89 находятся в режиме временного простоя.

Министерство промышленности и энергетики региона неоднократно заявляло о намерении вывести завод из кризиса, в том числе, за счет поиска нового инвестора. Наиболее вероятным претендентом называлось АО «Трансмашхолдинг», однако до последнего времени окончательных решений принято не было. В качестве одного из способов вывода предприятия из кризиса называлось управляемое ­банкротство.

Руководитель юридического отдела компании «Деметриос» Марина Алексеева считает, что многочисленные иски к производителю троллейбусов, поданные после принятия к рассмотрению банкротного дела, могут быть как простым совпадением, так и способом сформировать реестр дружественных кредиторов. «Формирование дружественного портфеля кредитора необходимо для контроля за процедурой банкротства. Например, они могут сообща решать вопросы о том, стоит сменить или оставить конкурсного управляющего, или как-то по-другому влиять на процедуру»,— уточнила госпожа Алексеева.

Марина Ковалева