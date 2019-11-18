К Новому году в Петербурге установят более 7 тыс. елей в вазонах

На улицах и площадях Петербурга к Новому году разместят более 7 тыс. композиций из ели. Срезку хвойного дерева в вазонах установят по 46 адресам, включая Исаакиевскую площадь, Английскую набережную, площадь Льва Толстого, Каменностровский проспект, Наличную, Большую Конюшенную улицы, Синопскую набережную, Невский проспект и другие.

Как сообщили в комитете по благоустройства Петербурга, для праздничных новогодних композиций будут использованы деревья, удаленные во время прочистки противопожарных полос и в зоне ЛЭП. В городских садах и скверах самосевные растения не высаживаются, по ГОСТам для этого используются только деревья, специально выращенные на базе питомнических хозяйств. Весной ели в вазонах заменят на цветы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на новогодние украшения в этом году власти Петербурга намерены потратить более 100 млн рублей.