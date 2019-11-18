На проспекте Косыгина возобновились ремонтные работы на инженерных сетях

В понедельник, 18 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга возобновились работы по ремонту канализации на проспекте Косыгина. Они проводятся по заказу ГУП «Водоканал».

Как сообщили в организации, объект реализован на 80%, завершить строительно-монтажные работы планируется до конца февраля 2020 года. К этому же сроку должны быть сняты дорожные ограничения. Полностью ремонт с восстановление благоустройства должен быть закончен не позднее 30 июля следующего года.

Отметим, что работы на объекте начались еще в 2016 году, однако сроки неоднократно срывались по вине подрядчика. В настоящий момент контракт на производство работ на проспекте Косыгина заключен с ООО «Бивер».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за работ по монтажу и демонтажу линий электропередач на две ночи будут перекрываться оба направления движения и съезды на развязке КАД с Московским шоссе.