На развязке КАД с Московским шоссе перекроют оба направления движения и пять съездов

В связи с проведением работ по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции ЛЭП 110 кВ Ленсоветовская-1 на транспортной развязке КАД с Московским шоссе (М-10 «Россия») полностью перекроют оба направления основного хода. Ограничения будут действовать в ночь с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие будет действовать с 01:00 до 01:20, с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20, .

Помимо этого, недоступными для автомобилистов в указанные сроки окажутся также пять съездов на развязке.

Ранее “Ъ-СПб” писал о завершении дорожных работ и снятии ограничений на Большом Обуховском (Вантовом) мосту на КАД.