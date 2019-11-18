Полиция отказалась заводить дело после жалоб муниципального депутата на угрозы

В отделе полиции №12 Фрунзенского района Петербурга отказались возбуждать уголовное дело по жалобе об угрозах и давлении в адрес депутата муниципального образования №72 от «Партии Роста» Вячеслава Кулекина. Правоохранители посчитали, что заявитель «не мог реально воспринимать угрозы», так как они поступали к нему «в устной форме и посредством sms», сообщает со ссылкой на соответствующее постановление «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что муниципальный депутат Кулекин пожаловался на угрозы со стороны конкурентов после выборов в муниципальный совет. По его словам, от него требовали сложить депутатские полномочия, вначале предлагая за это взятку в размере 500 тыс. рублей, а затем пообещав расправиться с ним и его семьей. Вячеслав Кулекин обратился по этому поводу в полицию и в ФСБ.