Восемь петербургских депутатов поддержали инициативу о возвращении выборов ректора в СПбГУ

Восемь депутатов петербургского Закcобрания поддержали инициативу своего коллеги Максима Резника о возвращении выборов на должность ректора Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета им. Ломоносова. Последним из подписавшихся стал лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Инициатива господина Резника, которая, если будет принята в ЗакСе, направится на рассмотрение в Государственную думу, заключается в возвращении выборности ректоров двух главных университетов страны, а также в «восстановлении университетской автономии».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Госдуме подготовили поправки в законопроект, позволяющие продлевать полномочия ректоров СПбГУ и Московского государственного университета более двух раз после достижения ими предельного возраста.

Олег Дилимбетов