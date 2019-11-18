В фонд капстроительства могут назначить бывшего гендиректора компании «Петроком»

Заместителем управляющего СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» в ближайшее время будет назначен бывший заместитель генерального директора ООО «Петроком» Арзу Фаталиев. О готовящемся назначении со ссылкой сразу на несколько источников в строительной отрасли сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в комитете по строительству Петербурга данную информацию не комментируют, а сам господин Фаталиев заявил, что приказ о его назначении пока не подписан.

Отметим, что потенциальный новый замруководителя Фонда уже работал в этом учреждении в 2009 году, когда возглавлял там департамент жилищного строительства. В 2010 году Арзу Фаталиев перешел на работу в «Петроком», где руководил общестроительным департаментом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УАФС по Петербургу выявило нарушение закона о контрактной системе при проведении Фондом капитального строительства двух торгов на право завершения строительства соцобъектов.