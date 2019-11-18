На Парнасе построили дорогу-дублер улицы Федора Абрамова

Госстройнадзор по Санкт-Петербурга выдал компании «Главстрой СПб» разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа Толубеевского проезда. Новая дорога, расположенная на Выборгском районе города, на Парнасе, представляет собой дублера улицы Федора Абрамова. Ее длина — 942 метра. Четырехполосный проеезд проходит между улицами Николая Рубцова и Заречной. Открыть движение планируется после передачи дорожного объекта на баланс города, сообщает «Фонтанка.ру».

Как уточнили в компании «Главстрой СПб», дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры на севере Петербурга будет проходить в рамках договора проектного финансирования, заключенного между компанией-застройщиком с Газпромбанком.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сумма соглашения о проектном финансировании составляет 30 млрд рублей.