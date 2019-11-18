В Петербурге пропали два высокопоставленных сотрудника Северо-Западной таможни

В Петербурге пропали двое ключевых руководителей Северо-Западного таможенного управления — замначальника ведомства, руководитель службы таможенного контроля после выпуска товаров, полковник Максим Мамчур и начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев. Об их исчезновении со ссылкой на на начальника управления Александра Повода сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание, позже стало известно, что господин Мамчур, не выходивший на работу с 14 ноября, якобы заболел. Об этом, не углубляясь в подробности, сообщил один из его родственников. В то же время Олег Гусев, пропавший в начале прошлой недели, через несколько дней прислал письмо из Прибалтики, в котором просил его уволить по собственному желанию. Его заявление было удовлетворено.

Причины нетривиального поведения работников СЗТУ пока никак не объясняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге под домашний арест отправлены и.о. начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексей Кокшаров и его подчиненная Юлия Шустова. Их обвиняют в получении взятки.