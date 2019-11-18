Члена союза художников Петербурга едва не исключили из организации за «антигосударственный» плакат

За плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, представленный на выставке «Осень-2019» в Петербурге, член союза художников Санкт-Петербурга Юрий Орлов едва не был исключен из членства в организации. Как художник сообщил «Ъ», его две работы и еще четыре плаката других авторов были изъяты с вернисажа после жалобы неизвестного. Плакат с президентом один из посетителей оценил как «антигосударственный».

Часть изъятых плакатов была посвящена пенсионной реформе. На работах Орлова были изображены интерпретация серпа и молота в виде селфи-палки, накладной ресницы и спиннера, и президент Владимир Путин за «забором» из полковничьих погон и подпись «За полканами — ворами, как за кремлевской стеной». По словам Юрия Орлова, он не был уведомлен о проведении экстренного собрания Союза художников на котором, в частности, обсуждался вопрос об исключении его из организации и упразднении секции плаката. Эти вопросы были отклонены.

Как пояснил глава петербургского Союза художников Андрей Базанов, работы прошли контроль качества и нареканий к ним не было, но нарушения недавно принятого закона об оскорблении власти проверяющие «упустили». Плакаты переданы на экспертизу.

Подробнее о причинах изъятия плакатов с выставки «Осень-2019» — в материале «Ъ».