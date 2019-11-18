Суд в Петербурге назначил штрафы троим фанатам ФК «Зенит»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности троих болельщиков ФК «Зенит» за совершенные ими административные правонарушения во время футбольных матчей с участием петербургского клуба.

В частности, как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, один из фанатов оштрафован на 4 тыс. рублей за несанкционированные перемещения внутри «Газпром Арены» на матче «Зенит» – «Томь» 30 октября. Двое других понесли наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. за оскорбительные нецензурные высказывания в адрес болельщиков команды гостей во время матча Лиги Чемпионов «Зенит» – «Бенфика» 2 октября. При этом нарушившим правила поведения на стадионе фанатам запрещено посещать официальные спортивные соревнования в течение полугода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что несколько болельщиков «Зенита» были оштрафованы за якобы участие в несогласованном митинге в Екатеринбурге. Суд посчитал таковым традиционный фанатский проход по городу перед матчем с местной командой «Урал». Петербургские фанаты заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции.