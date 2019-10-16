Право на проход

Трое болельщиков футбольного клуба «Зенит»: Александр Румянцев, Павел Сергеев и Владислав Орлов, задержанные в Екатеринбурге перед матчем с местным «Уралом»,— сегодня, 16 октября, подадут апелляции на свои приговоры в Свердловский областной суд. Им выписали штрафы по 10 тыс. рублей за якобы участие в несогласованном митинге, посчитав таковым традиционный фанатский проход по городу. Также из-за этого дела депутат ЗакСа Ленинградской области Алексей Игонин планирует усовершенствовать КоАП, а также готов выдвигать инициативы для упрощения жизни болельщиков в пределах стадиона и вне него.

Как стало известно “Ъ”, господин Игонин после апелляции намерен рассмотреть формулировки, которыми будет пользоваться суд, чтобы в дальнейшем внести разграничения между фанатским проходом, в котором нет никаких требований и политических лозунгов, и митингами (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования — ст. 20.2 КоАП РФ).

«Нам нужна мотивировочная часть решения суда, там будет конкретика. Почему сочли это шествием, митингом, потому что люди шли из одной точки в другую? Эту статью (20.2 КоАП.— “Ъ”) можно применить и к участникам народных гуляний. Подобные вещи необходимо регулировать»,— уверен Алексей Игонин.

Кроме прочего, господин Игонин намерен организовать общественное обсуждение с представителями служб безопасности футбольных клубов, фанатов российских команд и сотрудников правоохранительных органов. Здесь пойдет речь пойдет о целесообразности нахождения силовиков в тех или иных частях стадиона.

«В "Зените" говорят, что с полицией, с ОМОНом они должны выстраивать отношения. К тому же в Петербурге это сделать проще: "один город — одна команда". Но это строится на человеческих отношениях. Мы же хотим говорить обо всей России, где не у всех команд есть многочисленные службы безопасности и порядок регулирует лишь полиция»,— заявил Алексей Игонин.

Изначально идея заключалась в том, чтобы вывести ОМОН за рамки стадиона, а при возникновении проблем вызывать его. «Болельщики предлагали: "Давайте мы выберем из числа своих несколько человек, которые будут отвечать за безопасность на секторе",— они понимают, что человек, в первую очередь, должен быть авторитетным»,— поделился своим мнением с “Ъ” господин Игонин. Он привел пример, который видел на выезде «Зенита» в Москву на матч со «Спартаком». «Один из болельщиков, идущий в толпе, начал что-то нецензурное кричать, так авторитетные фанаты к нему подошли и объяснили, что не следует так себя вести. Конфликт был исчерпан»,— рассказал депутат.

Господам Орлову и Сергееву, помимо нарушения проведения митинга, вменили еще и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (они получили штрафы по 3 тыс. рублей). Павел Сергеев ранее рассказал “Ъ” (см. “Ъ” от 08.10.2019), что перед матчем выпил две бутылки пива. «Чтобы глаза блестели, чтобы душа открылась и команда слышала ее крик. Мы были адекватны»,— пояснил он.

Алексей Игонин также считает, что, может, и не на уровне законодательной инициативы, но на уровне открытого письма, следует рекомендовать Минздраву урегулировать уровень алкогольного опьянения, с которым разрешено находиться в общественном месте (для последующей корректировки законов). «Нетрезвый человек за рулем и нетрезвый на прогулке перед законом равны, они оба пьяные. В таком случае, наверное, 85% людей на стадионе можно задерживать,— говорит депутат.— Подобные вопросы очень сложны, поэтому мы хотим сначала собрать мнения».

Господин Игонин рассчитывает, что в скором времени в обсуждение данных вопросов включатся болельщики команд со всей России. «Будет много мнений, и, я надеюсь, какое-то рациональное зерно мы благодаря этому получим. Получается так, что Российский футбольный союз сейчас бьется за возвращение пива на стадионы, так они противоречат закону тогда»,— убежден депутат.

6 октября в знак протеста против задержания товарищей болельщики «Зенита» покинули стадион в Екатеринбурге в начале второго тайма. На предстоящем матче с «Ростовом» в Петербурге 19 октября они будут собирать пожертвования в пользу оштрафованных фанатов. На собранные деньги организаторы планируют компенсировать адвокатам поездку в Екатеринбург на судебное заседание.

Олег Дилимбетов