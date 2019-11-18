18 ноября, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

В Пензенской области планируется завершить девять проектов с объемом инвестиций 12,35 млрд рублей

В Пензенской области, по данным на начало ноября, в реестре сопровождаемых инвестиционных проектов находятся 35 программ развития бизнеса с общим объемом инвестиций 83,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Основная доля вложений приходится на сельскохозяйственную отрасль. В этом году планируется полностью или частично завершить девять проектов с объемом вложений 12,35 млрд руб., будет создано 902 рабочих места.

В 2020 году планируется исполнить не менее пяти инвестиционных проектов.

Иван Сергеев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя