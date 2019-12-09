«Ваша страна осваивает космос, а мы осваиваем подводный космос»,— сказал ученый «Огоньку». «Для этого на дне Красного моря Кусто создал подводный городок,— писал журнал.— Он состоит из двух домиков. Первый расположен на глубине 11 метров, второй — на глубине 25 метров от поверхности моря. Сделаны они из стали. В центре верхнего домика имеется возвышение, от которого расходятся четыре комнаты и прихожая. В одной из комнат расположена научная лаборатория, в другой — кабинет, в третьей — все хозяйство и в четвертой — просторный холл с большим иллюминатором для научных наблюдений. Там же установлен телевизор с тремя экранами: для связи с подводным домиком, расположенным на глубине 25 метров, с кораблем-базой и для обозрения подводного мира».

В домиках была телефонная связь, радио и электричество. Воздух подавали по специальному шлангу с базового корабля. О встрече с первыми акванавтами корреспондент «Огонька» рассказывал подробно:

«К нам подошел катер. Капитан и боцман "Калипсо" пригласили нас на свой корабль и сообщили, что супруги Кусто ждут нас у себя… на морском дне.

Акваланг, маска, ласты… я спускаюсь в подводный городок. Лавируя среди кораллов, мы подплыли к домику. Первое, что мне бросилось в глаза, был огромный иллюминатор в стене. А внутри находился Жак-Ив Кусто и его жена Симона. Заметив нас, они приветственно замахали руками. Вся первичная обработка собранного научного материала производится здесь, в глубине моря».

После беседы с покорителем моря мадам Кусто пригласила всех к столу, который, как замечал корреспондент, был накрыт очень щедро. «Подняв бокалы с виски, мы провозгласили тост за большие успехи этой удивительной экспедиции на дне моря».

Команда Кусто, 6 человек, три месяца прожила на дне океана. Они сняли об этом документальный фильм, который получил в 1965 году «Оскара».