Программа преобразований Перми к юбилею оценивается в 207 млрд рублей

Как отметил на заседании оргкомитета Пермь-300 губернатор Пермского края Максим Решетников, общий объем инвестиций на преобразование Перми к юбилею города оценивается почти в 207 млрд руб. и охватывает 90 проектов. Вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета Виталий Мутко сообщил, что только на подготовку к празднованию из федерального бюджета будет выделено 500 млн руб. Подобная сумма выделяется регионам, где проходят юбилеи региональных столиц. Кроме того, до 2024 года на реализацию национальных проектов будет направлено 46,3 млрд руб.

«Есть определенные приоритеты, поэтому можно попытаться решить вопрос, чтобы график поступления этих ресурсов сдвинуть влево", - отметил господин Мутко. Также, по его словам, регион может претендовать на получение федерального финансирования на различные проекты, в частности, по модернизации транспорта, а также жилищной инфраструктуры.

«Мы договорились с ВЭБом о совместной работе по модернизации транспортной системы в городах. Выбирается оператор, который может взять на себя эти проекты. Например, это полное обновление трамвайного и автобусного парков. Предлагаю Перми рассмотреть возможность участия», - отметил вице-премьер.

Напомним, окончательный объем финансирования юбилея пока неизвестен. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн руб. Ранее городские власти заявляли, что запланированные расходы на подготовку юбилея в 2019–2023 годах составляют около 12,9 млрд руб., из них 2,6 млрд в 2019–2021 годах готовы выделить краевые власти.

Для сравнения, план мероприятий по празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году предусматривает более 150 различных проектов, построек и событий на общую сумму 247,9 млрд руб. Из федерального бюджета на эти цели запланировано 87,8 млрд руб., объем средств из бюджета Свердловской области — 46,2 млрд, городского бюджета — 19,7 млрд. Еще 94,2 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.