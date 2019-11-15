УФАС рассмотрит дело о поставке трамваев в Пермь 18 ноября

Глава УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин сообщил, что ведомство примет решение относительно торгов на поставку в Пермь трамваев 18 ноября. В данный момент заключение контракта приостановлено по указанию ведомства.

Данный срок потребовался ФАС, чтобы связаться с производителями трамваев и уточнить, могут ли они продавать продукцию иным юрлицам, чтобы и те имели возможность участия в торгах в качестве поставщика. По данным ФАС, в России имеется только один производитель односекционных и трехсекционных трамваев, еще один производитель есть в Белоруссии.

Напомним, администрация Перми объявила аукцион на поставку трамваев – одного трехсекционного и восьми односекционных. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб. жалобу на торги подало АО «Уралтрансмаш», которое производит односекционные трамваи. Общество посчитало, что торги ограничивают конкуренцию.