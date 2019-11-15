В Перми автобусы №2 и №3 изменят маршруты в воскресенье

Автобусы №2 и №3 изменят маршруты в воскресенье, 17 ноября. Как сообщается на сайте мэрии, маршрут №2 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать от Комсомольского проспекта по улицам Монастырской, Сибирской и Советской. В обратном направлении – по улицам Советской, 25 Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования.

Автобусный маршрут №3 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова». В обратном направлении автобус будет идти по улицам 25 Октября, Советской, Сибирской и далее по маршруту следования.

Для удобства пассажиров на улице Советской оборудован остановочный комплекс с павильоном увеличенной вместимости.